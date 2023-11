Wirtualna Polska wspiera strażników puszczy

Projekt wspiera grupy strażnicze - aktywistów ekologicznych działających na rzecz lasów w różnych regionach Polski. Dzięki wsparciu finansowemu Wirtualnej Polski i Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, wolontariusze mogą skorzystać ze szkoleń i podnoszenia swoich kwalifikacji. Mają też zapewniony dostęp do konsultacji merytorycznych z prawnikami, którzy pomagają im w przygotowywaniu oficjalnej dokumentacji oraz do konsultacji z leśnikami, w zakresie sporządzania uwag do Planu Urządzania Lasu. Projekt realizowany będzie do marca 2024 roku.