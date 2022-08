Wirtualna Polska spełnia marzenia powstańca. "Nieprawda, że nie mieliśmy innych marzeń, niż tylko oddać życie"

Cztery lata temu Wirtualna Polska obiecała panu Stanisławowi Majewskiemu, powstańcowi warszawskiemu, że będzie kultywować pamięć o Powstaniu Warszawskim i żołnierzach walczących za wolną Polskę. Od tej pory 1 sierpnia spotykamy się przy pomniku Batalionu AK „Zaremba-Piorun”, by wspólnie spełniać marzenia powstańca. - Pan Stanisław powiedział w tym roku, że została nas już tylko czwórka, więc to tym bardziej ważne, by być tutaj i oddać hołd powstańcom – podkreślał Michał Gąsior, szef strony głównej Wirtualnej Polski. Z kolei Stanisław Majewski przypomniał, o co naprawdę chodziło w powstańczym zrywie: - Mam taką obawę, by współczesna młodzież nie uznała nas za wyjątkową nację, która nie miała innych marzeń, niż tylko bohatersko oddać życie. To nieprawda.