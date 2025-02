Wipler uderzył w Nawrockiego. "Jest bezwstydny"

Karol Nawrocki obiecał m.in., że jeżeli zostanie prezydentem to "jednostronnie wypowie pakt migracyjny". - Prezydent nie może wypowiadać rozporządzeń, ani dyrektyw unijnych (…). To są kłamstwa, to są obietnice, które nie mają szansy na spełnienie - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Przemysław Wipler (Konfederacja). - Opowieści doktora Nawrockiego świadczą o tym, że nie ma pojęcia o polityce, jest bezwstydny w opowiadaniu takich kocopołów albo jego sztabowcy zwariowali. To odbiera mu powagi - stwierdził poseł. Zauważył, że Nawrocki jak dotąd nie przekonał wszystkich wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo jego poparcie w sondażach wciąż jest niższe od poparcia, jakie notuje partia Jarosława Kaczyńskiego.