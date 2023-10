Wipler o "kolorowej opozycji". "Miesiąc miodowy szybko się skończy"

Zdaniem Przemysława Wiplera pomysły na kredyt 0 proc. i 2 proc. są złe. - Te pomysły sprawiły już, że w tym roku mieszkania podrożały o kilkanaście procent i będą drożeć dalej. (...). Już nawet Ryszard Petru mówi, że kredyt 0 proc. to zły pomysł i on by tego nie poparł. My z całą pewnością tego rodzaju pomysłów nie będzie popierać - dodał gość WP. - Ktoś inny, kto nie kupuje mieszkania, płaci w podatkach za tych, którzy kupują mieszkania. Ci, których nie stać na kupno mieszkania, płacą w podatkach dla tych, których stać na kupno mieszkania, żeby mogli kupić je taniej - kontynuował polityk Konfederacji. - My chcemy doprowadzić do tego, aby budować więcej mieszkań - wskazał Wipler i dodał, że na tańszej marży na kredytach zarabiają deweloperzy. Rozmówca Pawła Pawłowskiego wyjaśnij, jakie działania trzeba wykonać, aby budować więcej mieszkań. Wspomniał m.in. o odrolnieniu gruntów. Następnie polityk nazwał PO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę "kolorową opozycją". - Ich miesiąc miodowy skończy się bardzo szybko (...). Już teraz widać tarcia - tłumaczył.