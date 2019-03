Wiosny nadal nie widać. Porywisty wiatr i śnieg z deszczem

Miniony weekend upłynął pod znakiem silnych wichur, które uszkodziły wiele drzew, domów i samochodów. Niestety, we wtorek w nocy nie będzie lepiej. W środę drgną nieco w górę słupki termometrów, ale na prawdziwą wiosnę musimy jeszcze poczekać.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Cumulus)

We wtorek w nocy najmocniej wiać będzie we wschodniej Polsce, gdzie porywy wiatru mogą dochodzić do 50 km/godz.

Noc będzie najchłodniejsza na południu Polski, gdzie temperatura spadnie do (-2) stopni C oraz na wschodzie - (-1) st. W centrum Polski możemy spodziewać się od 0 do 1 st. C., a na zachodzie nawet 4-5 st.

Cumulus Podziel się

Czytaj także: Pogoda na najbliższy tydzień

Trochę cieplej w środę

Po pogodnym i słonecznym poranku we wschodniej Polsce (od Mazur i Podlasia po Małopolskę i Podkarpaciu), w ciągu dnia już w całym kraju dominować będzie zmienna pogoda. Możemy spodziewać się więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil. Od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a na północnym-wschodzie kraju (na Mazurach i Podlasiu) oraz w górach i na przedgórzu przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg.

We wtorek śnieg całkowicie zasypał wejście do dyżurki TOPR na Kasprowym Wierchu.

W ciągu dnia w całej Polsce powieje porywisty wiatr do 40-65 km/godz., który będzie obniżał temperaturę odczuwalną. Najmocniej odczują to mieszkający na zachodzie kraju.

W ciągu dnia termometry wskażą od 3 do 5 st. C na północnym-wschodzie Polski, a w centrum i na zachodzie kraju od 8 do 10 st. C. Od rana do południa możemy spodziewać się w całej Polsce opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

Cumulus Podziel się

Po południu, między 13.00 a 19.00, na wschodzie Polski będzie 3-5 stopni C., w centrum ok. 8 st., a na zachodzie nawet 9-10 st.

Cumulus Podziel się

Źródło: Cumulus