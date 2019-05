Wiosna. Specjalistka ds. social mediów wyrzucona przez telefon?

- Pracowałam 24/h, byłam na każde skinienie tylko po to, by dowiedzieć się przez telefon, że nie jestem potrzebna - pisze na Twitterze Agata Krypczyk. To m.in. ona odpowiadała za social media i marketing online ugrupowania Roberta Biedronia.

Wiosna. Była specjalistka ds. social mediów miała zostać zwolniona przez telefon (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)

Krypczyk dodała, że już wcześniej miała dostawać sygnały o jej prawdopodobnym zwolnieniu z pracy. "Tak wygląda uczciwe traktowanie pracownika" - dodała. Próbowaliśmy się skontaktować z Agatą Krypczyk, jednak w rozmowie z naszym dziennikarzem odmówiła komentarza.

Skontaktowaliśmy się z Agatą Krypczyk. Nie chciała komentować swojego wpisu. - Postanowiłam uciąć temat. Z wielu powodów, także osobistych, nie chciałabym w mediach w tym momencie o tym trąbić. Ten tweet i tak zrobił za dużo szumu - stwierdziła Krypczyk w rozmowie z WP. Dodała, że "Robert (Biedroń - przyp. red.) nie jest niczemu winny, tylko jeden z jego pracowników".

Próbowaliśmy skontaktować się zarówno z liderem Wiosny Robertem Biedroniem oraz jego zastępcą Marcinem Anaszewiczem. Obaj nie podnieśli słuchawki.

Kim jest Krypczyk?

Na jednym z portali branżowych Agata Krypczyk chwali się kilkuletnim doświadczeniem w zakresie marketingu oraz komunikacji w internecie. Od marca tego roku dołączyła do sztabu Wiosny, pracując na stanowisku specjalisty ds. social media i marketingu.

Sama Krypczyk na tej samej platformie branżowej opublikowała wpis. "Wiosna się skończyła" - stwierdziła. - Po najlepszej przygodzie życia zobaczyłam, jacy ludzie są naprawdę. W ciągu kilku minut runął cały mój świat i wartości. Kiedy emocje trochę zejdą ze mnie podzielę się swoją przygodą - dodała. Krypczyk poinformowała także innych użytkowników, że aktualnie poszukuje pracy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wiosna - ugrupowanie Roberta Biedronia - została założona na początku lutego. Partia kreuje się na ugrupowanie centrolewicowe. Wśród jej głównych postulatów znalazły się m.in. propozycje rozdziału państwa od Kościoła, legalizacja małżeństw jednopłciowych, a także likwidacja Funduszu Kościelnego.

- Odnowimy oblicze polskiej polityki - zapowiadał Robert Biedroń na jednej z pierwszych konferencji prasowych. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego Wiosna osiągnęła wynik 6,06 proc. przekraczając próg wyborczy. Przełożyło się to na 3 mandaty - jednym z europosłów w nowej kadencji Europarlamentu będzie sam Biedroń.

