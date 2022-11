"Wina Tuska" i "wspólna lista". Posłanka Razem wbiła szpilę

Biejat: gdyby w ziemię uderzył meteoryt usłyszelibyśmy, że to wina Tuska

- Czasem myślę, że gdyby w ziemię miał uderzyć meteoryt to od jednych słyszelibyśmy, że to wina Tuska, a od drugich - że koniecznie musimy zrobić szybko wspólną listę - zauważyła Biejat. - To jest niekończąca się wojna, która zatruwa i ogłupia wszystkich - oceniła.