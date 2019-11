Wilno. Ceremonia pogrzebowa uczestników powstania styczniowego

W Katedrze Wileńskiej trwają uroczystości pogrzebowe przywódców i uczestników powstania styczniowego. Bierze w nich udział m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest również prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

- Stajemy tu przede wszystkim, by zamanifestować, że jednoczy nas ta sama co ich wtedy, przed 156 laty, wspólnota pamięci i losów, wartości i dążeń - powiedział podczas mszy Andrzej Duda. I dodał, że powstanie styczniowe było "ostatnim akordem przepięknej symfonii różnych kultur, języków i wyzwań, jaką niegdyś rozbrzmiewała dawna Rzeczpospolita".

Do Wilna przyjechali także przedstawiciele Białorusi, Ukrainy i Łotwy. Powstańcy spoczną w specjalnie przygotowanej kaplicy na Cmentarzu na Rossie. Ich szczątki zostały odnalezione przez archeologów w 2017 roku na wileńskiej Górze Zamkowej (Giedymina).

- Są bohaterami, którzy łączą nasze narody. Oddajemy im hołd także ze względu na to, co dla nas zrobili i co robią przez cały czas - powiedział premier Morawiecki dziennikarzom.