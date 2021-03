Wilki pójdą na odstrzał? Jest jednoznaczna deklaracja

Dr hab. Krzysztof Schmidt z Instytutu Biologii Ssaków PAN i Stefan Jakimiuk z Fundacji WWF Polska byli gośćmi Kingi Jurgi w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Eksperci byli pytani o apel szefa Polskiego Związku Łowieckiego, by wyjąć wilka częściowo spod ochrony i zacząć do niego strzelać. Jakimiuk z WWF Polska zwrócił uwagę na to, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jednoznacznie zaznaczyła, że nie jest rozpatrywany wariant zmiany statusu ochronnego tego zwierzęcia. – Druga sprawa to działania na rzecz rozwiązywania konfliktów. Fundacja WWP współpracuje z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, kupujemy zestawy pastuchów i przekazujemy tam, gdzie pojawiają się problemy z wilkami – poinformował Jakimiuk. Z kolei dr Schmidt zaznaczył, że istotne jest, by nauczyć ludzi obcować z wilkami: by byli ostrożni i rozsądnie się zachowywali. – Ludzie w sposób nieroztropny nie zajmują się swoimi psami i w dużej mierze są atrakcyjne dla wilków, generują te problemy – podał przykład ekspert z PAN. – Tak naprawdę to człowiek, który dostarcza wilkom różnych podniet, sprowadza je do miejscowości – dodał gość WP.

Rozwiń