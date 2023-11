Wilczak w Rumunii. Odkryli hybrydę psa i wilka

Dane zebrane przez fundację wskazują, że w Karpatach Południowych zagęszczenie populacji wilka wynosi 2,35 osobnika na 100 km2. Jest to mniej niż w amerykańskim Parku Yellowstone, gdzie zagęszczenie wynosi od 5 do 9,8 osobnika na 100 km2 (dane z 2015 r.), czy w północnych Apeninach. Jednakże jest to znacznie więcej niż w Skandynawii, gdzie populacja wilków próbuje się odbudować po dużym spadku genetycznym, z zagęszczeniem wynoszącym 0,18 osobnika na 100 km2 w 2021 r.