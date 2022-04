Wiktory. Kurski z ręką w gipsie. Co się stało?

Jacek Kurski był obecny na gali Wiktorów z żoną. Uwagę zwróciło to, że prezes Telewizji Polskiej na lewej ręce miał założony gips. Utrudniało mu to niektóre ruchy. Jak donosi "Super Express", żona musiała poprawiać mu muchę. Co się stało z ręką Kurkiego?