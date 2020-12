Wigilia 2020. Gwiazda Betlejemska pojawi się na niebie, widziano ją 800 lat temu

"Gwiazdą Betlejemską" astronomowie nazywają wielką koniunkcję Saturna i Jowisza. To nieprzeciętne zjawisko będzie można zaobserwować w noc zimowego przesilenia, czyli 21 grudnia 2020 roku.

Gwiazda Betlejemska pojawia się na niebie bardzo rzadko. Ostatni raz była widziała w 1226 roku. Następny raz to zjawisko będziemy mogli zobaczyć dopiero w 2080, a następnie w 2400 roku.

Dla wszystkich tych, którzy martwią się, że nie posiadają specjalistycznego sprzętu, mamy dobrą wiadomość. Nie będzie on potrzebny. Wielką koniunkcję Saturna i Jowisza zobaczymy "gołym okiem". Pierwszy raz widoczna będzie w najbliższy poniedziałek, 21 grudnia.

Wigilia 2020. Gwiazda Betlejemska 2020: wielkie zjawisko na niebie

Nazwano to jednak Gwiazdą Betlejemską, gdyż pojawia się ono na niebie 21 grudnia, chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. Tak właśnie astronomowie chcieli nawiązać do biblijnej gwiazdy, która doprowadza do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa.