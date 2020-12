Boże Narodzenie 2020. Życzenia na święta. Nie zapomnij ich wysłać

Boże Narodzenie 2020. W tym roku nie ze wszystkimi spotkamy się na święta przy wigilijnym stole. Z tymi, których przez pandemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia nie będziemy mogli odwiedzić, możemy spotkać się wirtualnie, wykorzystując do tego np. internet. Nie zapomnijmy też o życzeniach na święta. Warto wysłać je bliskim. Mogą to być życzenia tradycyjne, nawiązujące do religijnych motywów, ale również śmieszne bożonarodzeniowe wierszyki z Mikołajem w tle.

Share

Życzenia na Boże Narodzenie (Pixabay)