Więzień pozwał miasto, bo "miał zakola przez smog". Sąd wydał wyrok

Strzelce Opolskie. Dwóch więźniów domagało się od miasta po 3 tys. zł odszkodowania i dodatkowo zadośćuczynienia. Twierdzą, że przez smog ucierpiało ich zdrowie.

Dwóch więźniów z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich złożyło pozew przeciwko gminie ze względów na smog. Jak informuje "Nowa Trybuna Opolska", więźniowie twierdzą, że przez to ucierpiało ich zdrowie. Zanieczyszczone powietrze ponadto miało ograniczać ich wolność, zagrażać życiu, przeszkadzać im w spacerach na świeżym powietrzu i powodować powstanie zakoli na czole.

Obaj osadzeni domagali się po 3 tys. zł odszkodowania . Chcą też, by gmina wpłaciła po 2 tys. zł na jeden z domów dziecka.

Sąd zajął się tymi dwoma przypadkami osobno. Do tej pory rozpatrzył jedynie sprawę Bartłomieja W. Stwierdził, że mężczyzna niewystarczająco dowiódł że ucierpiało jego zdrowie i odrzucił pozew.

- Powód uważał, że gmina powinna dostarczać mu maseczek, natomiast zdaniem sądu nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych do tego, by miała to czynić gmina - uzasadniała sędzia Izabela Siewierska, cytowana na stronie nto.pl.