"Wierzę, że w nowym Sejmie powstanie komisja śledcza ds. SKOK-u Wołomin"

Kiedy wreszcie się w nim pojawił, senator PiS powiedział: - W środowisku spółdzielczych kas powszechne przekonanie było, że ta napaść na Kwaśniaka to mistyfikacja. Mówiono, że mamy do czynienia z sytuacją jak z taniego filmu gangsterskiego, że ten strażnik, który wpuścił do banku bandytów, na koniec, prosi ich, by go pobili.