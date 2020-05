Wiemy, na jakich zasadach nastąpi otwarcie restauracji. Kolejne etapy odmrażania gospodarki

Trzeci etap odmrażania gospodarki. Otwarcie restauracji

Polska gospodarka powoli zaczyna ruszać z miejsca. Luzowanie obostrzeń, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa , odbywa się jednak stopniowo. Co więcej, musimy pamiętać, że nic nie będzie funkcjonowało tak, jak przed epidemią. Każda branża musi dostosować się do nowej sytuacji, sprostać wymogom sanitarnym i działać w warunkach tzw. nowej normalności.

Otwarcie restauracji. Wiemy, jak lokale gastronomiczne będą funkcjonować po uruchomieniu kolejnego etapu odmrażania gospodarki

Otwarcie restauracji - zasady

1. Liczba klientów restauracji będzie uzależniona od powierzchni lokalu. Obowiązywać będzie zasada: 1 osoba na 4 metry kwadratowe, zarówno wewnątrz lokalu, jak i w ogródku na zewnątrz.

2. Odległości między stolikami muszą wynosić przynajmniej 2 metry. W przypadku gdy właściciel restauracji nie zmienił aranżacji restauracji (nie wyniósł stołów), obsługa będzie prowadzić klientów do konkretnych stolików, przy których mogą usiąść, by zachować 2-metrową odległość od pozostałych, które będą zajmowane przez klientów.

3. Po każdym kliencie stolik musi być zdezynfekowany. Za każdym razem obsługa musi zamieścić tabliczkę z napisem "zdezynfekowano".

4. Kucharze oraz obsługa lokalu gastronomicznego (m.in. kelnerzy, barmani) muszą nosić rękawiczki i maseczki.

5. Klienci ogródków gastronomicznych nie będą musieli mieć maseczek i rękawiczek.

6. Klienci, wchodząc do restauracji, kawiarni czy lokalu muszą mieć maseczki. Mogą je zdjąć dopiero wtedy, gdy usiądą przy stoliku. Kiedy będą wstawać od stolika, znów muszą ją założyć.

7. Przy stoliku może siedzieć tylko jedna osoba. Wyjątkiem są sytuacje, gdy posiłek jedzą członkowie najbliższej rodziny lub osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy stole można też usiąść np. z kolega, ale należy zachować 1,5 metra odstępu, nie można też siedzieć naprzeciw siebie.

8. W restauracjach, gdzie nie ma możliwości ustawienia stolików w odległości 2 metrów, będą montowane przegrody z pleksi o wysokości minimum 1 metra ponad blat stolika.

9. Na stołach nie będzie przypraw, cukru, serwetek, plastikowych sztućców, ani wazonów z kwiatami.

10. Rachunek za posiłek lub napój w restauracji, barze czy kawiarni najlepiej opłacać kartą - zbliżeniowo.