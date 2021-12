Wiemy, jak Kwaśniewscy spędzą święta i sylwestra. Były prezydent dla WP: Podstawa to narty!

- U nas jest tak, że nie dość, że są trzy osoby w rodzinie, które potrafią gotować, to jeszcze bardzo to lubią. To moja żona, moja córka i ja. Reprezentujemy trzy różne typy kuchni. Moja córka - świetna w kuchni włoskiej, makarony i tak dalej. Moja żona - też, ale ona jest szczególne genialna, jeśli chodzi o zupy. Jej grzybowa jest najlepsza na świecie. Lubię zupy, w których widzę marchewkę, grzyba, kartofla czy fasolkę. Moja żona robi to świetnie. Ja z kolei wróciłem po latach do kuchni azjatyckiej. Dania chińskie wychodzą mi bardzo dobrze - opowiada były prezydent.