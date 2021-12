Wiemy, co Kaczyński mówi o szczepieniach. Poseł PiS ujawnia

Co Jarosław Kaczyński sądzi o obowiązku szczepień dla nauczycieli, medyków i służb mundurowych? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Pan prezes Kaczyński jest przekonany co do tego, że szczepienia są i jeszcze przez jakiś czas będą najlepszą bronią do walki z pandemią. Sam się zaszczepił. Mówił o tym też publicznie - podkreślił. Czy upomina posłów, którzy wypowiadają się o szczepieniach w sposób, który nie ma poparcia w wiedzy medycznej? - Nie tylko upomina, nie tylko zaznacza, jak istotne są szczepienia, ale też obliguje wszystkich posłów PiS, że kiedy mamy spotkania w terenie, kiedy prowadzimy dyżury poselskie, żeby również zachęcać do szczepień, przekonywać i obalać różne szkodliwe mity - przekazał Fogiel.