Wieluń. Okradł pielęgniarkę, która udzielała mu pomocy

38-latek ukradł telefon pielęgniarce, która udzielała mu pomocy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wieluniu (woj. łódzkie). Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Policjanci przybyli do wieluńskiego szpitala po zgłoszeniu o kradzieży telefonu komórkowego. Przedmiot - należący do jednej z pielęgniarek - pozostawiony był na biurku na oddziale ratunkowym. Właścicielka telefonu oszacowała straty na 600 zł.