Wielotysięczny wiec w Tel Awiwie: "Sprowadźcie ich do domu". CIA wkracza do akcji?

Mija sto dni od ataku Hamasu na Izrael. Rodziny izraelskich zakładników, uprowadzonych do Strefy Gazy, rozpoczęły w Tel Awiwie 24-godzinny wiec. Wzywają rząd do sprowadzenia ich bliskich do domu. Tymczasem izraelski serwis Times of Israel poinformował, że CIA powołała grupę zadaniową do zlokalizowania liderów Hamasu i wziętych przez palestyńskich terrorystów zakładników.