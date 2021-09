Wielkopolskie. Tragiczny wypadek na A2. 37-latek nie żyje

- Na miejscu cały czas działa prokurator, policjanci prowadzą swoje czynności. Będzie przedmiotem śledztwa to, jak doszło do tego wypadku. Jak to się stało, że samochód osobowy znalazł się między dwiema ciężarówkami. Droga jest cały czas zablokowana, policjanci kierują na objazdy. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin - mówi dziennikowi mł. asp. Mróz.