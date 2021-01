Wielkopolskie. Proboszcz podejrzany o molestowanie nieletniej

Wielkopolska. Sprawą zajmie się również prokuratura

Podejrzanym o molestowanie nieletniej zajmie się również Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie. - Na razie ma ono ogólny charakter i nikomu nie postawiono zarzutów. Materiał wymaga zweryfikowania w formie procesowej. Niezbędne jest tutaj skierowanie wystąpienia do sądu o przeprowadzenie przesłuchania osób. Jeżeli zgromadzony materiał pozwoli na podjęcie decyzji co do dalszych działań, to wtedy będzie można mówić o konkretnych decyzjach w sprawie - powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.