Wielkopolskie. Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa dwuletniego dziecka w Chodzieży

Chodzi o wydarzenia, do których doszło w nocy z 12 na 13 marca 2020 r. Ratownicy pogotowia ratunkowego powiadomili wtedy policję o martwym dwulatku, którego znaleźli w jednym z mieszkań w Chodzieży. Dziecko było niedożywione, brudne i umazane kałem. W mieszkaniu przebywali 21-letnia matka chłopca i jej o rok starszy partner.

"Pierwotnie podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i złożyła bardzo obszerne wyjaśnienia. W świetle kolejnych przesłuchań zmieniła stanowisko procesowe i nie podtrzymała wcześniejszego przyznania się do zarzucanych jej czynów" - poinformował Wawrzyniak.

Oprócz zabójstwa syna kobieta odpowie razem ze swoim 22-letnim partnerem Martinem K., za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, narażenie go na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna został dodatkowo oskarżony o złamanie chłopczykowi nogi w październiku 2019 r. Martin K. początkowo przyznał się do winy, ale później nie podtrzymał swoich wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.