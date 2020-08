Wielkopolska. Tragiczna śmierć młodego piłkarza

Bartosz Nowak był 28-letnim napastnikiem zespołu z klasy okręgowej. Grę w ekipie Błękitnych Wronki łączył z inną pracą. Miał poważny wypadek podczas pracy przy załadunku naczepy tira. Gdy zakładał plandekę, zdmuchnął go silny powiew wiatru i uderzył się on w głowę o bele drewna. 28-latek był reanimowany i został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Niestety nie udało się go uratować.