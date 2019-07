Wielkopolska. Pijany wójt Żelazkowa zakłócił imprezę. Interweniowała policja

Wielkopolska. Kolejna wpadka słynnego już wójta Żelazkowa. Samorządowiec zakłócił festyn, interweniowała policja. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2 promile alkoholu.

- Udało mi się ją lekko zreformować i właśnie to, co dzisiaj państwo zobaczycie, to jest "Noce i dnie", to, o co walczy... prosiłem Grażynkę, żeby było. Dziękuję ci bardzo - to jedno ze zdań przemowy wójta. Pomimo interwencji Sylwiusz J. nie chciał skończyć mówić.