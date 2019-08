Wielkopolska. 27-latek trafił do szpitala w Poznaniu. Napił się "wody z butelki"

Wielkopolska. 27-latek trafił do szpitala w Poznaniu po tym, jak napił się "wody z butelki". Mężczyzna stracił przytomność, doznał poparzenia dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w miejscowości Wronów, w powiecie krotoszyńskim. Kolega 27-latka wezwał służby po tym, jak mężczyzna napił się nieznanej cieczy z plastikowej butelki o pojemności 1,5 litra. Według niego, ciecz przypominała wodę .

Mężczyzna stracił przytomność, udzielono mu na miejscu pierwszej pomocy medycznej. Następnie załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowała go do szpitala w Kaliszu, skąd później trafił do szpitala w Poznaniu.