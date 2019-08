Wielkopolska. Drzewo przygniotło operatora ciągnika podczas wycinki w lesie

Wypadek miał miejsce dziś rano w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas wycinki drzewo przewróciło się na kabinę ciągnika rolniczego, przygniatając operatora maszyny. Mężczyzna w stanie ciężkim został przetransportowany helikopterem do szpitala w Kaliszu.

Prace związane z wycinką, podczas której doszło do wypadku, prowadzono we wsi Bogufałów w gminie Przygodzice. Zlecenie wykonywała prywatna firma wynajęta przez Nadleśnictwo Taczanów.

Wielkopolska. Mężczyzna w stanie ciężkim

Ciągnik kierowany przez mężczyznę został przygnieciony przez upadające drzewo, które uderzyło wprost w kabinę. Nieprzytomnego operatora wyciągnięto na zewnątrz. Współpracownicy przewieźli go do oddalonej o kilometr drogi publicznej. Stamtąd poszkodowanego zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala wojewódzkiego w Kaliszu. .