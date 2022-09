Wielkie zaniedbanie w obronie cywilnej kraju. Specjalista ma niepokojące informacje o schronach. "Śmiertelna pułapka"

Podkreślił, że przez ostatnie 30 lat bardzo mało budowli użyteczności publicznej było w Polsce projektowanych do użycia na wypadek zagrożenia. - Od końca 2018 roku są wydane wytyczne szefa obrony cywilnej kraju dla szefów obrony cywilnej na poszczególnych szczeblach i tam jest jasno napisane, co należy robić. Natomiast te wytyczne niestety nie są stosowane. Ja uważam, że sytuacja dojrzała do tego, by wprowadzić przepisy podobne do tych, jakie wprowadzono w Ukrainie - mówił gość Wirtualnej Polski.