Wielkie zagrożenie dla Ukrainy. Dowódca wojsk alarmuje

W wojnie tej, która w latach 1914-918 kosztowała życie około 17 mln ludzi, do zamrożenia frontów doszło już po kilku miesiącach. Pierwsze nieoficjalne zawieszenie broni nastąpiło w Boże Narodzenie 1914 roku, co obie strony wkorzystały do rozszerzenia swoich pozycji obronnych. Stworzyło to – zwłaszcza we Francji – ciągły front o długości setek kilometrów od kanału La Manche do granicy szwajcarskiej. Obie strony obserwowały się nawzajem w okopach. Każdy atak stawał się atakiem frontalnym na otwartym polu z drutem kolczastym, minami i innymi barierami.