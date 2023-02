Wielkie natarcie Rosji. Poderwali osiem bombowców Tu-95

Generał przekazał, że od godziny 21.50 (20.50 czasu polskiego) w czwartek do godziny 12.00 (11 w Polsce) w piątek Rosjanie wystrzelili 71 rakiet. 43 z nich to pociski typu Ch-101/Ch-555, zaś 28 to pociski typu Kalibr. Przeciwnik wykorzystał też do 35 pocisków S-300 oraz 7 dronów Shahed.