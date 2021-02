Wielki wyciek danych. Kara dla szkoły podległej Ziobrze

Imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów wyciekły z serwerów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lutym 2020 roku. Szkoła dowiedziała się o tym dopiero w kwietniu. Została zaalarmowana przez Komendę Główną Policji. Do wycieku danych najprawdopodobniej doszło w momencie, kiedy KSSiP testowała przeniesienie bazy danych na nową platformę internetową.

Do sieci trafiły informacje łącznie o ponad 50 tysiącach sędziów, prokuratorów i urzędników sądowych. Dostęp do ich danych można było kupić za ok. 7 dolarów. Prokuratura za wyciek oskarżyła firmę zewnętrzną, która przeprowadzała modernizację internetowej platformy KSSiP.