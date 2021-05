Wielki problem Chin. "To może być katastrofalne"

Wyniki zostały wreszcie ogłoszone na początku tygodnia. Jak z nich wynika, liczba ludności Chin kontynentalnych wzrosła w ostatniej dekadzie o niecałe 5,4 proc. do ponad 1,41 mld osób. To najniższe tempo wzrostu odnotowane od lat 50. XX wieku. Wzrost był niższy niż w poprzednim spisie powszechnym z 2010 roku, gdy wynosił 5,84 proc. A także niższy niż we wcześniejszych takich spisach, prowadzonych od 1953 roku, które dawały wyniki dwucyfrowe - zauważyła agencja Reuters.