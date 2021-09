Wielki powrót Mosbacher do Polski. Czym będzie się zajmować była ambasador?

Solorz zadowolony z możliwości współpracy

Do sprawy odniósł się już większościowy udziałowiec ZE PAK, Zygmunt Solorz. Jak skomentował, "projekty atomowe, niezależnie czy planowane w Polsce czy zagranicą, muszą mierzyć się ze skomplikowaną materią regulacyjną i uwarunkowaniami politycznymi". Właśnie ze względu na to ZE PAK miał zwrócić się o pomoc do IP3.