Wielki Post. Abp Marek Jędraszewski o "zwolennikach cywilizacji śmierci"

Arcybiskup Marek Jędraszewski we wstępie do listu przypomina losy Chrystusa po przyjęciu chrztu w Jordanie, kuszenia Jezusa na pustyni oraz nawiązuje do historii kuszenia Adama w Raju. Według duchownego "szatanowi zawsze chodzi o jedno: o zakwestionowanie Pana Boga, Jego dobroci i prawdomówności, a na koniec Jego miłości do człowieka po to, by temuż człowiekowi zaproponować własną, kłamliwą wizję szczęścia".