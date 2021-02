Wielki Post 2021. Metropolita częstochowski zwraca uwagę na brak księży

Arcybiskup metropolia częstochowski przygotował list pasterski na Wielki Post. Zostanie on odczytany w najbliższą niedzielę, we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji. Wacław Depo podkreśla m.in., że konieczna jest reforma sieci parafialnej. Małe parafie byłyby łączone w większe struktury. Wymieniono kilka powodów takiego stanu rzeczy.

Wielki Post 2021. Arcybiskup Wacław Depo o małej liczbie księży

Głównym problemem jest brak odpowiedniej liczby księży w stosunku do potrzeb archidiecezji częstochowskiej. Arcybiskup zwraca uwagę, że na 312 parafii w 180 jest jedynie jeden ksiądz. Jako przyczynę podano kryzys powołań do seminarium, śmierć wielu duchownych, a także porzucenie przez niektórych stanu kapłańskiego.

Metropolita częstochowski o aborcji

W liście pasterskim poruszone zostały również inne wątki, w tym aborcję. Metropolita częstochowski podkreśla, że w kontekście wątpliwości wzorem do naśladowania jest św. Józef. Abp Depo wspomniał o "ludziach nieliczących się z prawem Bożym, którzy popierają i finansują zabijanie dzieci w łonie matek". Duchowny zaznaczył, że na świecie w 2020 r. doszło do 40 mln przypadków aborcji. "Ten zbrodniczy czyn należy do kategorii umyślnego zabójstwa" - czytamy w liście.