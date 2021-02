Bydgoszcz. Skandal w parafii. Ksiądz dostał 20 minut na spakowanie rzeczy

Wikarym w bydgoskiej parafii pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników ksiądz Rafał K. został w lipcu 2015 r. - Wydawało się, że z księdza Rafała jest spoko gość. Do czasu - mówi jeden z byłych ministrantów, cytowany przez "Gazetę Pomorską".

Skandal w bydgoskiej parafii. Do śledczych zgłosiło się 10 poszkodowanych

Okazało się, że wikary został oddalony z parafii, bo do delegata biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży zaczęły zgłaszać się ofiary ks. Rafała. Po dochodzeniu diecezji ksiądz dostał zakaz sprawowania mszy i noszenia stroju duchowego. Złożono także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wikarego.

Po tym ks. Rafał trafił do spokojnego ośrodka Caritasu na bydgoskich Piaskach. Tam w towarzystwie innego innego duchownego, podejrzanego o kontakty seksualne był do czasu aresztowania, do września 2020 r.