Wielki Post 2024. Kiedy początek i koniec? Po nim obchodzimy Wielkanoc

To między innymi Niedziela Palmowa, upamiętniająca przybycie Chrystusa do Jerozolimy, która otwiera okres duchowego przygotowania wiernych do świąt wielkanocnych. Kiedy wypada Niedziela Palmowa 2024? To święto wypadające dokładnie tydzień przed Wielkanocą, co oznacza, że w tym roku będzie obchodzona 24 marca.