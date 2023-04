Wielki korek na Zakopiance. Doszło do wypadku

Policja wyznaczyła objazdy

Policja wyznaczyła objazdy; w kierunku Zakopanego samochody są kierowane w Klikuszowej przez Ludźmierz, a w kierunku Krakowa objazd został poprowadzony przez ul. Świętej Anny w Nowym Targu, a następnie w stronę Ludźmierza do Klikuszowej. Utrudnienia mogą potrwać do ok. 9.30.