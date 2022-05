"Wielki błąd Chin". Amerykański magazyn krytykuje zachowanie władz w Pekinie

Jedynym światowym mocarstwem, które wciąż nie opowiedziało się jednoznacznie przeciwko Rosji w trwającej wojnie, pozostają Chiny. - Zamiast być zwodzonymi przez Rosję, Chiny powinny wykorzystać stosunki z Putinem, aby przekonać go do zakończenia wojny. Zaspokajanie zachcianek zadowolonego z konfliktu sąsiada, to wielki błąd - wskazuje amerykański magazyn "Foreign Affairs".