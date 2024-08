Wielki błąd? Alexander Etkind: Wymiana więźniów była wątpliwą operacją

Inaczej to się nazywa dyplomacją z zakładnikami. Parę dni po wymianie rosyjskie media propagandowe opublikowały kadry z zatrzymania korespondenta "The Wall Street Journal" Evana Gershkovicha w marcu 2023 roku. Widać, że to wyreżyserowany spektakl, ale przesłanie jest jasne: możemy przyjść po was w każdej chwili. Każdy dziennikarz czy opozycyjny polityk powinien o tym pamiętać.