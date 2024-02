Wielki atak zimy. Wiemy, ile potrwa

Zaczęło się na południu

Jak poinformował portal Twoja Pogoda, w czwartek rano śnieg oraz marznący deszcz pojawił się na południu Polski. Opady w ciągu dnia mają być intensywne. Trudne warunki atmosferyczne przesuwać się będą na północ, przez co do godzin wieczornych opanują już Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie, a także miejscami Ziemie Lubuską, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Lubelszczyznę, by w tych ostatnich regionach nasilić się w nocy.