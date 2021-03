Wielkanoc 2021. Z kim i jak spędzimy święta? Najnowszy sondaż

Kontrowersje wokół decyzji Roberta Lewandowskiego. Kamil Bortniczuk komentuje

Twardy lockdown w Polsce. Będą kolejne obostrzenia

We wtorek Wirtualna Polska nieoficjalnie podawała, rząd Mateusza Morawieckiego szykuje się do wprowadzenia twardego lockdownu w Polsce . Miałby zostać wprowadzony na początku następnego tygodnia. Kluczowa będzie liczba nowych zachorowań na COVID-19.

Do obostrzeń odniósł się tego samego dnia szef rządu. - Zostaną wprowadzone, aby przydusić wirusa. Robimy to po to, aby wytworzyć odporność zbiorową - powiedział Mateusz Morawiecki , nie precyzując, o jakie zakazy chodzi. Decyzja ma zostać ogłoszona w czwartek, tak jak informowała WP.

Wielkanoc w dobie COVID. Pierwsze wytyczne

Watykan przygotował wytyczne związane z nadchodzącą Wielkanocą. W drugim Wielkim Tygodniu podczas pandemii papież Franciszek przywróci mszę Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek, ale to nie on odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej, inaugurującą Triduum Paschalne. Droga Krzyżowa odbędzie się, jak przed rokiem, na placu Św. Piotra.

W pierwszej kolejności dokument zaleca, by na okres Wielkanocy duchowni dużą uwagę przykładali do kontroli dozwolonej liczby wiernych, która może brać udział w liturgii. Księża mają też często dezynfekować dłonie.

KEP zaleca także, by w trakcie Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek zrezygnować z tradycyjnego obmycia nóg, a w Wielki Piątek z powszechnego całowania krzyża przez wiernych i duchownych - to powinno być zarezerwowane tylko dla celebransa (kapłana odprawiającego liturgię - red.).

Zmiany mogą dotyczyć też podejścia do procesji. W dokumencie wysłanym do biskupów KEP zachęca, by ograniczyć je tylko do asysty - wierni powinni pozostać na swoich miejscach. Takie procesje zwyczajowo mają miejsce w Niedzielę Palmową, Wielki Piątek w trakcie drogi krzyżowej, a także w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną.