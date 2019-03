Wielkanoc 2019 - kiedy Wielkanoc w 2019 roku? Sprawdź jak zaplanować urlop, żeby mieć 16 dni wolnych od pracy

Wielkanoc w 2019 roku wypada w ostatnich dniach kwietnia. Ma to swoje dobre i złe strony. Musimy dłużej czekać na wiosenną przerwę świąteczną, ale mamy też szansę na nawet 16 dni wolnych od pracy biorąc tylko 7 dni urlopu.

Wielkanoc 2019 – kiedy wypada Wielkanoc?

Wielkanoc 2019 – święta związane z Wielkanocą

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych chrześcijanie rozpoczęli 6 marca. Odbyła się wtedy Środa Popielcowa. Kolejnymi ważnymi dniami przed Wielkanocą będą:

Następnie 21 kwietnia obchodzona będzie Wielkanoc. Uroczyste świętowanie zmartwychwstania w domach chrześcijan potrwa do 22 kwietnia. W Kościele Wielkanoc trwa 50 dni. Kończy ją Dzień Zesłania Ducha Świętego. W 2019 roku wypada ono 9 czerwca.

Wielkanoc 2019 – nawet 16 dni wolnych od pracy

Wielkanoc w 2019 roku przypada bardzo późno, co sprawia, że wiele osób bardzo chętnie weźmie kilka dodatkowych dni urlopu, aby móc lepiej wypocząć. Z okazji Wielkanocy dni wolne od pracy to 21 i 22 kwietnia. Jeżeli pracownicy zdecydują się wziąć dodatkowe 7 dni urlopu, wówczas wrócą do pracy dopiero w poniedziałek 6 maja. Aby odpoczywać przez 16 dni, należy wziąć urlop w terminie: