Wielka wyżerka niedźwiedzi. Nagranie leśników hitem internetu

Stare, opuszczone sady owocowe to idealna stołówka dla dzikich bieszczadzkich zwierząt. Chętnie z takich dobrodziejstw korzystają niedźwiedzie. To właśnie one zostały uchwycone przez fotopułapkę, a następnie udostępnione na Facebooku Nadleśnictwa Baligród. Na nagraniu widać dwa z zapałem żerujące misie. Jak można się domyślić, serwowane przekąski bardzo im smakują i jest ich pod dostatkiem. Nagranie zostało po części udostępnione ku przestrodze, by podczas spacerów przez bieszczadzkie lasy uważać na dzikie zwierzęta - takie jak niedźwiedzie, żubry czy jelenie - które lubią żerować między starymi drzewami owocowymi. Materiał zaprezentowany przez leśników jak zwykle szybko podbił serca internautów i został udostępniony już blisko 80 tys. razy.

