"Wielka szkoda". Kontrowersje wokół ważnej decyzji Dudy

Prezydent Andrzej Duda i jego współpracownicy mają nie być przekonani co do zasadności wprowadzenia ustawy posła Czesława Hoca, której projekt daje możliwość weryfikacji przez firmy testów pracowników - wynika z nieoficjalnych ustaleń. - Byłaby to wielka szkoda, gdyby ta ustawa nie weszła - powiedziała w programie "Newsroom" WP prof. Szuster-Ciesielska z UMCS w Lublinie. - Ustawa w żaden sposób nie dyskryminuje pracowników. Jest to wyraz obawy nie tylko o pracowników, ale też o osoby, które będą się z nimi kontaktowały. Po prostu ci, którzy nie są zaszczepieni, będą kierowani na inne stanowisko - mówiła prof. Szuster-Ciesielska. - Uważam to za bardzo rozsądne - stwierdziła rozmówczyni Mateusza Ratajczaka.