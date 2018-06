Wielka mobilizacja w Szwecji. Armia nie przeprowadziła takich ćwiczeń od ponad 40 lat

W 24-godzinnych ćwiczeniach biorą udział wszyscy żołnierze obrony cywilnej. We wtorek wieczorem 22 tys. ochotników chwyciło za broń i ruszyło do punktów zbiórek.



- To niezwykle ważne ćwiczenia – cytuje gen. Bydena portal thelocal.se. Wojska obrony cywilnej stanowią niemal połowę szwedzkiej armii. Do ich głównych zadań będzie należeć ochrona ważnych instytucji, lotnisk, portów czy elektrowni.

Są to pierwsze ćwiczenia wszystkich żołnierzy szwedzkiej obrony cywilnej od 1975 r. To też kolejne przygotowania do ewentualnej wojny. W tym roku do prawie 5 mln domów w Szwecji trafiła broszura, jak zachować się w czasie wojny. Ostatni raz taka publikacja trafiła do Szwedów w latach 60. XX w.