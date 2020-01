Wielka impreza dyrektorów urzędów pracy. Jak żyć, gdy nie ma bezrobotnych

Obiad z wiceministrem pracy, spotkania z ważnymi urzędnikami ministerstwa, a wieczorem wyjście na musical i uroczysta kolacja z toastami. Tak ma wyglądać luksusowo-rozrywkowy zjazd dyrektorów powiatowych urzędów pracy w Warszawie.

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, 22 stycznia 147 dyrektorów i urzędników powiatowych urzędów pracy z całej Polski przyjedzie do warszawskiego hotelu Mercure Centrum. Oficjalnie ma to być szkolenie dotyczące m.in "nowych wyzwań przed urzędami pracy" w 2020 roku.

- Tak naprawdę urzędnicy boją się o swój los, bo w Polsce nie ma już problemu bezrobocia . W urzędzie pracy w Gnieźnie zaczęły się nawet zwolnienia. Traktują imprezę jako okazję do nieoficjalnych rozmów w urzędnikami ministerstwa pracy, o tym, co robić, gdy nie ma bezrobotnych - tłumaczy WP osoba znająca kulisy wydarzenia.

Pan pisze zgłoszenie, fakturkę wyślemy do urzędu

Wczoraj podając się za zainteresowanego dyrektora powiatowego urzędu pracy, wysłaliśmy SMSa organizatorce wydarzenia. Już po chwili oddzwoniła. - Mam już tylko trzy wolne miejsca, bo przyjeżdża 147 osób. Z zajęć rozrywkowych został mi ostatni bilet na musical "Aida". Wiceminister Szwed ma być, no chyba że wezwą go na głosowanie do Sejmu - wyjaśnia organizatorka szkolenia pani Beata. - Proszę o wypełnienie zgłoszenia, fakturę wyślemy później do urzędu - zachęca.