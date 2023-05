Wielka feta. Książę William zwrócił się do króla

Zróżnicowanie znalazło odzwierciedlenie w doborze wykonawców na koncert koronacyjny, bo na wystąpili na nim zarówno śpiewacy operowi i chóry, jak i współczesne gwiazdy muzyki pop. Na scenie pojawili się Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Paloma Faith, Olly Murs, Andrea Bocelli i Bryn Terfel, Alexis Ffrench, Lang Lang i Nicole Scherzinger, Bette Midler, Tiwa Savage, Steve Winwood, Pete Tong oraz The Coronation Choir.