Wielka Brytania. Rząd chce zawieszenia parlamentu na sześć dni

Brytyjski rząd zwróci się o zawieszenie parlamentu od wtorku, 8 października, do poniedziałku, 14 października. Wówczas nową sesję ma rozpocząć przemówienie królowej Elżbiety II.

Według gabinetu Johnsona obecna sesja parlamentu musi zostać zakończona, by Elżbieta II mogła w przemówieniu otwierającym kolejną sesję przedstawić nowe plany legislacyjne rządu. Wspomniane projekty mają dotyczyć m.in. systemu opieki zdrowotnej, szkolnictwa, walki z przestępczością, inwestycji w infrastrukturę oraz kwestii gospodarczych. Należy jednak podkreślić, że rząd Johnsona nie ma obecnie większości w Izbie Gmin, dlatego jego propozycje mają nikłe szanse na realizację.

Opozycja sugeruje, że premier Wielkiej Brytanii celowo wybrał datę zawieszenia tak, by po raz kolejny uniknąć odbywającej się co środę sesji pytań do premiera. Od czasu gdy Johnson pod koniec lipca objął urząd szefa rządu, uczestniczył w niej tylko raz - 4 września.