Nowe obostrzenia Wielkiej Brytanii. W życie wchodzi "plan B"

Za tydzień wejście do klubu nocnego i miejsc z dużą publicznością będzie możliwe wyłącznie po okazaniu certyfikatu covidowego. Będą one wymagane we wszystkich miejscach zamkniętych bez wyznaczonych miejsc siedzących z widownią powyżej 500 osób, a także we wszystkich miejscach na otwartej przestrzeni bez wyznaczonych miejsc siedzących z widownią powyżej 4000 osób oraz we wszystkich miejscach, gdzie obecne jest ponad 10 tys. osób.